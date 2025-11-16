العراق يحافظ على موقعه بين أقل الدول العربية كلفة في أسعار البنزين

شفق نيوز- بغداد

حافظ العراق على موقعه بين أقل الدول كلفة في اسعار البانزين خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بحسب بيانات Global Petrol Prices.

وجاء سعر البانزين في العراق قدره 0.649 دولار لليتر البنزين، ليحافظ بذلك على موقعه ضمن قائمة الدول العربية الأقل سعراً للوقود، ويأتي هذا السعر في سياق استقرار نسبي تشهده السوق العراقية مقارنةً بدول عربية أخرى شهدت ارتفاعات لافتة.

وبحسب الترتيب، حلّ العراق في المركز الثامن عربياً، وسط فروقات واضحة بين الدول؛ إذ تصدّرت الأردن قائمة الأعلى بسعر بلغ 1.516 دولار لليتر، تلتها المغرب ثم سوريا وتونس، فيما جاءت الإمارات في المركز السابع مباشرة قبل العراق.

وفي المقابل، واصلت دول الخليج تسجيل أسعار منخفضة، حيث بلغ سعر الليتر في السعودية 0.621 دولار، وقطر 0.549 دولار، والبحرين 0.531 دولار، بينما جاءت الكويت بسعر 0.342 دولار. أما ليبيا فحافظت على موقعها كأرخص دولة عربية في البنزين بسعر 0.027 دولار فقط.