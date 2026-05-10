العراق يحافظ على مركزه في التصنيف العالمي لاحتياطي الذهب خلال 2026

كشفت بيانات المجلس العالمي للذهب، عن تشكيل الذهب نحو 25% من إجمالي احتياطات العراق الأجنبية خلال عام 2026، ما يعكس استمرار دور الذهب كأحد أهم أدوات التحوط المالي في البلاد.

وأظهرت أحدث بيانات الاحتياطيات الرسمية للذهب عالمياً لشهر أيار 2026، أن العراق لم يسجل أي مشتريات من الذهب منذ بداية عام 2026 ، ليستقر عند 174.6طنا.

وتأتي هذه النسبة في ظل حالة استقرار نسبي يشهدها سوق الذهب العالمي، حيث تواصل البنوك المركزية الاعتماد على الذهب كأصل آمن إلى جانب العملات الأجنبية.

وبحسب البيانات، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن العراق حافظ على موقعه في التصنيف العالمي، إذ جاء بالمرتبة 28 عالميًا والثالث عربيًا خلال الاشهر الماضية من العام الحالي.

وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا بـ2451 طناً، وجاءت فرنسا رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت الصين خامساً باحتياطي قدره 2311 طناً.

وطبقاً للتقرير، فإن العراق اشترى خلال عام 2025 عدة كميات من الذهب، شملت طناً واحداً في آذار/مارس، و1.6 طناً في حزيران/يونيو، و3.1 طناً في تموز/يوليو، و2.5 طناً في آب/أغسطس، و3.8 طناً في تشرين الأول/أكتوبر.

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يُعد من أبرز الجهات المختصة بتحليل اتجاهات سوق الذهب عالمياً والعوامل المؤثرة على أسعاره.