سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحافظ على مركزه الأول كـ"أكبر مستورد" للمنتجات الحيوانية التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-27T06:33:32+0000
العراق يحافظ على مركزه الأول كـ"أكبر مستورد" للمنتجات الحيوانية التركية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية مصدري مصايد الأسماك والمنتجات الحيوانية في بحر إيجة يوم الاثنين، ان العراق حافظ على مركزه الأول كأكبر مستورد للمنتجات الحيوانية التركية من كانون الثاني إلى آب من عام 2021.

وقال رئيس الجمعية بدري جيريت، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قطاع الاستزراع المائي والمنتجات الحيوانية قد وصل إلى هدفه التصديري البالغ 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2020، متوقعا ان تصل الصادرات إلى 3 مليارات و 250 مليون دولار بنهاية عام 2021". 

وأضاف أن "المنتجات المائية الصحية الغنية بالبروتين، ولحوم الدواجن، والبيض، ومنتجات الألبان، ومنتجات العسل التركية كانت مفضلة من قبل مليارات الأشخاص في 152 دولة في الفترة من كانون الثاني إلى آب من عام 2021".

واشار الى ان "العراق حافظ على مركزه الأول في استيراد الأحياء المائية والمنتجات الحيوانية اعتبارا من شهر كانون الثاني ولغاية شهر اب بـ 334 مليون دولار، فيما تم تصدير 196 مليون دولار إلى الاتحاد الروسي، وجاءت ايطاليا ثالثا مع 108 ملايين دولار من الصادرات".

related

العراق خامس اكبر مستورد للآلات الزراعية التركية

Date: 2021-08-24 07:09:00
العراق خامس اكبر مستورد للآلات الزراعية التركية

العراق يعلن "مؤشرات ايجابية" مع تركيا بشأن دجلة والفرات

Date: 2019-07-31 21:18:36
العراق يعلن "مؤشرات ايجابية" مع تركيا بشأن دجلة والفرات

تركيا: رغم توقف العراق عن استيراد البيض إلا ان صادراتنا مستمرة

Date: 2019-09-11 12:31:01
تركيا: رغم توقف العراق عن استيراد البيض إلا ان صادراتنا مستمرة

العراق يتبوأ المرتبة الخامسة في إستيراد الموبيليا التركية

Date: 2021-04-11 05:58:24
العراق يتبوأ المرتبة الخامسة في إستيراد الموبيليا التركية

جدول.. مقارنة بين الصادرات والواردات العراقية – التركية

Date: 2019-12-11 18:07:20
جدول.. مقارنة بين الصادرات والواردات العراقية – التركية

4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

Date: 2020-08-23 20:14:13
4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

تركيا تكشف ارتفاعاً في صادراتها الى العراق خلال 2019

Date: 2020-02-04 18:04:40
تركيا تكشف ارتفاعاً في صادراتها الى العراق خلال 2019

تركيا تواصل تجارتها مع العراق عبر منفذ دون تماس

Date: 2020-03-28 13:21:57
تركيا تواصل تجارتها مع العراق عبر منفذ دون تماس