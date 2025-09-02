العراق يحافظ على مرتبته العالمية باحتياطيات الذهب العالمي

شفق نيوز- بغداد

اكد المجلس العالمي للذهب، يوم الثلاثاء، ان العراق حافظ على مرتبته العالمية باحتياطات الذهب.

وبحسب أحدث احصائية للمجلس، خاصة بشهر سبتمبر/ ايلول واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن العراق لم يشتر كمية من الذهب خلال سبعة اشهر من العام 2025, مبينا انه حافظ على مرتبته 29 عالميا من اصل 100 باكبر احتياطي للمعدن النفيس.

وأضاف أن احتياطي العراق من الذهب بلغ 162.7 طنا وهو ما يعادل 16.9% من احتياطاته الأخرى من العملة الصعبة، وهو بالتالي جاء الرابع عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر باكبر احتياطي للذهب.

وأشار المجلس، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، حيث تمتلك ان8.133 ألف طن، تليها ألمانيا بـ3.350 ألف طن، ثم إيطاليا بـ2.451 ألف طن، بينما تذيلت أيسلندا وهونغ كونغ القائمة ب 2 و 2.1 طن على التوالي".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على تغييرات السوق، ويضم أعضاؤه أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.