العراق يحافظ على تعليق إنتاج النفط ضمن أوبك+ لشهر آذار

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة رويترز، يوم الاحد، بأن العراق، كعضو فاعل في تحالف أوبك+، سيبقي على قرار تعليق زيادات إنتاج النفط لشهر مارس 2026، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسعار الخام العالمية، وسط وصول خام برنت إلى نحو 71 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أشهر.

وكانت الدول المنتجة الثمانية – المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات وكازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان – قد رفعت حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025، قبل أن تقوم بتجميد أي زيادات من يناير إلى مارس 2026 بسبب ضعف الاستهلاك الموسمي.

ويُنتج العراق جزءًا من نحو نصف الإنتاج العالمي للنفط الذي يشمله تحالف أوبك+، ما يمنحه دورًا مهمًا في استقرار السوق. من المقرر أن يُعقد اجتماع أوبك+ يوم الأحد الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، بينما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمتابعة الأداء دون صلاحية اتخاذ قرارات إنتاجية جديدة.

وشهدت أسعار النفط دعمًا إضافيًا بسبب اضطرابات الإنتاج في كازاخستان، فيما تواصل الولايات المتحدة مراقبة الوضع الإيراني، بما في ذلك العقوبات النفطية على طهران وخيارات الضغط العسكري المحتملة، وسط استعداد الجانبين للدخول في حوار محتمل.