العراق يحافظ على ترتيبه بين الدول الرئيسية المستوردة للسلع الإيرانية

شفق نيوز/ اعلن رضا صفاري المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة قزوين ( غرب طهران)، انه تم تصدير 270 مليون دولار من سلع الوحدات الانتاجية بالمحافظة خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2023)، مؤكدا تصدر العراق قائمة الدول الرئيسية المستوردة للبضائع والسلع الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن صفاري قوله: في العام الماضي، تم تصدير 340 مليون طن من البضائع بقيمة 270 مليون دولار من 70 وحدة إنتاج موجهة للتصدير في المدن والمناطق الصناعية بالمحافظة.

واضاف أنه في اطار تنمية الصادرات غير النفطية ومن خلال تنفيذ برنامج الدعم مثل تطوير تجمعات التصدير وإنشاء اتحادات تصدير ودعم شركات إدارة الصادرات (EMC) ، فقد حاولنا تحسين تصدير الوحدات الصناعية، وبناءً على ذلك، ونظرًا لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها المعرفة الكافية للتواجد في أسواق التصدير، فانه يمكن لشركات إدارة الصادرات تسهيل تصدير منتجات هذه الوحدات الانتاجية.

وتابع المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة قزوين قائلاً: السلع الرئيسية المصدرة هي الكابلات الكهربائية ومنتجات الصلب والمواد الكيميائية والمنظفات والزبيب والأغذية والأجهزة المنزلية والنايلون والمنسوجات.

واردف قائلا: إن الوجهات الرئيسية للسلع الإيرانية هي العراق وأفغانستان والإمارات وباكستان وقطر وتايلند، كما تعد روسيا وتركيا ودول رابطة الدول المستقلة والهند ورومانيا وهولندا وبلغاريا وغيرها من أهم أسواق التصدير للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.

وقال رضا صفاري: في العام الماضي، تم تصدير 340 مليون طن من البضائع بقيمة 270 مليون دولار من 70 وحدة إنتاج موجهة للتصدير في المدن والمناطق الصناعية بالمحافظة.

واضاف: في اطار تنمية الصادرات غير النفطية ومن خلال تنفيذ برنامج الدعم مثل تطوير تجمعات التصدير وإنشاء اتحادات تصدير ودعم شركات إدارة الصادرات (EMC) ، فقد حاولنا تحسين تصدير الوحدات الصناعية، وبناءً على ذلك، ونظرًا لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها المعرفة الكافية للتواجد في أسواق التصدير، فانه يمكن لشركات إدارة الصادرات تسهيل تصدير منتجات هذه الوحدات الانتاجية.

وتابع المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية في محافظة قزوين قائلاً: السلع الرئيسية المصدرة هي الكابلات الكهربائية ومنتجات الصلب والمواد الكيميائية والمنظفات والزبيب والأغذية والأجهزة المنزلية والنايلون والمنسوجات.

واردف قائلا: إن الوجهات الرئيسية للسلع الإيرانية هي العراق وأفغانستان والإمارات وباكستان وقطر وتايلند، كما تعد روسيا وتركيا ودول رابطة الدول المستقلة والهند ورومانيا وهولندا وبلغاريا وغيرها من أهم أسواق التصدير للصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.