العراق يحافظ على ترتيبه الـ30 بلائحة كبار مكتنزي الذهب

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم الثلاثاء، ان العراق حافظ على مرتبته 30 عالميا من بين أكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر أيلول لعام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "البنوك المركزية العالمية أضافت 37 طناً صافياً إلى احتياطيات الذهب العالمية"، مبينة أن "الجزء الأكبر من الارتفاع ناتجًا عن عمليات شراء من قطر (15 طنًا)، بينما كما كان المشترون المنتظمون للهند بمقدار (13) طنا واشترت تركيا (12) طنا واشترت اوزبكستان (9) طنا".

واضاف ان "كازخستان كانت البائع الوحيد البارز في هذا الشهر حيث قامت ببيع (11) طنا من الذهب".

واشار الى ان "العراق حافظ على موقع العالمي بعد أن صعد 10 مراتب الشهر الماضي على اثر شرائه 34 طنا من الذهب ليصل الى المرتبة 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.4 طنا وهي تمثل 9.5% من باقي احتياطاته الاخرى".

واوضح ان "العراق اصبح رابع أكبر احتياطي للذهب عربيا بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر بعد أن كان سادسا متجاوزا بذلك مصر وليبيا التي احتلتا المرتبة الخامسة والسادسة على التوالي".

عالميا؛ ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 طنا تليها ألمانيا 3.355 طنا، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 طنا.

فيما تذيلت جمهورية كوبا بالمرتبة 100 وبواقع طن واحد تسبقها جمهورية موريتانيا الاسلامية بواقع طن واحد ايضا".

وكان العراق قد اعلن في 27 حزيران الماضي عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.