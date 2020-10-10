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العراق يحافظ على المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-10T06:59:08+0000
العراق يحافظ على المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب

شفق نيوز/ اعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت، ان البنوك المركزية للدول تمتلك 35 الف طن من الذهب، مبينة ان العراق بالمرتبة الـ38 من بين الدول الاكثر امتلاكا لهذه الاحتياطيات.

وقال المجلس في تقرير له خلال شهر تشرين الاول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "البنوك المركزية لـ 100 دولة مدرجة في الجدول تمتلك اكثر 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار".

واضافت ان "العراق ما زال يحافظ على المرتبة الـ38"، مبينا ان "هذه الاحتياطيات بلغت 96.3 طنا وهي تعادل 8.8 % من باقي العملات الأخرى".

واشار الى ان "العراق اشترى خلال عام 2012 كمية 23.9 طن من الذهب ومن ثم قام بشراء كمية12.4 طن في عام 2013 ، ومن ثم اشترى كمية 47.6 طن في عام 2014"، مشيرا الى ان "اخر شراء للعراق من الذهب كان في عام 2017 بمقدار 6.5 طن".

 ولفت الى ان "اكثر البنوك المركزية للدول شراء للذهب خلال عام 2020 كان من نصيب تركيا حيث اشترت 167 طنا، تليها الهند بواقع 33.3 طنا ، فيما كانت اكثر الدول مبيعة للذهب خلال العام الحالي اوزبكستان حيث باعت 33 طنا، تليها سيرلانكا حيث باعت 12.9 طنا".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتألف أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

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