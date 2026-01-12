العراق يحافظ على استقرار إنتاجه النفطي رغم تراجع أوبك

شفق نيوز- متابعة

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن إنتاج منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) انخفض خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025، في وقت حافظ فيه العراق على مستويات إنتاج مستقرة، رغم اتفاق تحالف أوبك+ على زيادات تدريجية، وذلك نتيجة تراجع الإمدادات من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الاميركية.

وبيّن المسح أن إجمالي إنتاج دول منظمة أوبك بلغ نحو 28.40 مليون برميل يومياً خلال ديسمبر، مسجلاً انخفاضاً قدره 100 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر تشرين الثاني المعدّل، حيث جاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، ما حدّ من تأثير الزيادات المقررة ضمن اتفاق أوبك+.

وأشار الاستطلاع إلى أن تحالف أوبك+ خفّض وتيرة زيادات الإنتاج الشهرية، في ظل مخاوف من فائض المعروض في الأسواق العالمية، واقتراب عدد من الدول الأعضاء من بلوغ طاقتها الإنتاجية القصوى، إلى جانب مطالبة بعض المنتجين بإجراء تخفيضات تعويضية عن فترات إنتاج سابقة تجاوزت الحصص المحددة.

وبموجب اتفاق شمل ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+ ويغطي إنتاج شهر ديسمبر، كان من المقرر أن ترفع خمس دول من منظمة أوبك، هي الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إنتاجها بنحو 85 ألف برميل يومياً، قبل احتساب تخفيضات التعويض التي بلغ مجموعها 135 ألف برميل يومياً، والتي شملت العراق والإمارات العربية المتحدة، ما أدى إلى تقلص الزيادة الفعلية.

وأظهر مسح رويترز أن الزيادة الفعلية التي حققتها الدول الخمس لم تتجاوز 20 ألف برميل يومياً، في حين لم يطرأ تغيير يُذكر على إنتاج العراق، إذ أظهرت بيانات رويترز والمصادر الثانوية لمنظمة أوبك التزام بغداد بحصتها الإنتاجية، رغم تباين تقديرات بعض الجهات الخارجية بشأن مستويات الإنتاج الفعلية.

في المقابل، أشار الاستطلاع إلى انخفاض إنتاج النفط الإيراني بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر، متأثراً بالعقوبات الاميركية التي تستهدف الحد من صادرات طهران النفطية، إضافة إلى تراجع إنتاج فنزويلا بنحو 70 ألف برميل يومياً، مع توقعات باستمرار الضغوط على الإمدادات خلال الفترة المقبلة.