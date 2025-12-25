العراق يجني 6.5 مليار دولار من النفط خلال الشهر الماضي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب الإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات بلغت (106) مليوناً و(593) ألفاً و(352) برميلاً (مائة وستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون برميلاً)، بإيرادات بلغت أكثر من (6) مليار و(595) مليون و(391) ألف دولار (ستة مليارات وخمسمائة وخمسة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف دولار)".

وأشارت الإحصائية إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(709) ألفاً و(795) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي (7) مليون و(583) ألفاً و(733) برميلاً، والكميات المصدرة إلى الأردن بلغت (299) ألفاً و(824) برميلاً".

وكانت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، قد أعلنت في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تجاوز صادرات العراق النفطية خلال 10 أشهر من عام 2025 أكثر من مليار برميل.

وأشارت الشركة إلى أن "العائدات المالية من الصادرات لثمانية أشهر، وابتداءً من شهر آذار/ مارس وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر، بلغت 55 ملياراً و852 مليوناً و346 ألفاً و92 دولاراً أميركياً".