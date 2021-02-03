العراق يجنب لبنان من الانزلاق في "العتمة"

شفق نيوز/ كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، يوم الأربعاء، أن العراق سيزود بلاده بـ500 ألف طن من النفط لمدة عام لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وقال غجر في تصريح صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء العراقي قرر تزويد لبنان بنصف مليون طن من النفط الخام كمرحلة أولى ولمدة عام، بعد المفاوضات التي أجراها مع الجانب العراقي لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء اللبنانية.

وأضاف "لقد طلبنا كميات أكثر، ولكن اليوم، ما تحقق وكمرحلة أولى يعتبر جيدا"، معرباً عن شكره للحكومة العراقية.

وأشار غجر إلى أن الوقود العراقي "غير مطابق للمواصفات التي نعتمدها في لبنان، ولكن نحن قادرون على تحويله في العراق، أو إجراء عملية مقايضة، اي أن إحدى الشركات العراقية تستبدل هذا الوقود وتزود لبنان بآخر وقفا للمواصفات المعتمدة هنا، مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفترة 6 أشهر على الأقل".

وتابع غجر "يتم التداول كثيرا بأن لبنان ذاهب نحو العتمة، ولا يوجد محروقات بسبب انقطاع التوريد من (سوناتراك).. لقد وضعنا جدول شروط شفاف، ومديرية النفط تضع مناقصات لشراء شحنات سريعة لمصلحة وزارة الطاقة في لبنان، وحصلنا على عروض، بناء لذلك من شركات محلية وأجنبية، وتمكنا من توفير نصف مليون دولار بكل شحنة سعة 35 ألف طن".

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، قد زار العراق على رأس وفد من بلاده في 21 كانون الأول 2020، وأجرى مباحثات مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بشأن تزويد لبنان بالوقود خلال العام 2021.