العراق يجري مشاورات مع شركة فرنسية لإستثمار الغاز في بغداد والبصرة

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم السبت عن دخول العراق في مشاورات مع شركة "توتال" الفرنسية بهدف الاستثمار في قطاع الغاز في العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

جاء ذلك بعد إختتام الجولة الاوربية للوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،التي شملت كل من المانيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة .

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي نُشر اليوم، إن الورقة الاصلاحية للحكومة تتطلب تعزيز ودعم وتوفير الفرص والبيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية ، والعمل على زيادة حجم وآفاق التعاون مع الشركاء الكبار من أجل النهوض بالصناعات الهايدروكاربونية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية تعزيزاً للأقتصاد الوطني.

وأشار الى بحث جميع هذه المحاور خلال اللقاءات التي جمعتنا بالشركات العالمية حيث لمسنا ثقة المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة العراقي ورغبتهم بتوسيع وتنويع وزيادة افاق التعاون ، وخصوصاً شركات (BP)، وأكسون موبيل ، وأيني ، وكاز بروم وغيرها ، فضلاً عن أجراء مشاورات مهمة مع شركة توتال الفرنسية حول الاستثمار في مشاريع قطاع الغاز أحدهما يقع الى الغرب من بغداد والأخر في البصرة ،ونأمل التوصل قريباً الى الاتفاق بشأن ذلك .