العراق يجري مباحثات مع شركات مصرية لإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "بلومبرغ الشرق"، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة العراقية، تجري مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار.

ووفقا للوكالة، فإن شركات المقاولات المصرية تتجه إلى توسيع أعمالها خارج مصر واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية ولا سيما العراق وليبيا في ظل تباطؤ الاستثمارات الحكومية في مصر حالياً في مجال البنية التحتية والمقاولات، ضمن خطة الحكومة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وسط ضبابية مستقبل سعر صرف الجنيه.

وافق مجلس الوزراء المصري نهاية يناير الماضي، على خفض 15% من الإنفاق الاستثماري بميزانية العام المالي الجاري 2023-2024، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، كما حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية.

ونقلت "الشرق" عن أحد الأشخاص المطلعين على المباحثات، قوله إن وفداً يضم ثمانية مسئولين بوزارة الصحة العراقية يزور مصر حالياً لبحث تأهيل شركات مقاولات مصرية منها "المقاولون العرب" و "كونكريت بلس" لتقديم عروض فنية ومالية لتنفيذ عدد من المستشفيات.