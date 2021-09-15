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العراق يجري خفضاً حاداً على أسعار نفطه للسوق الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-15T04:56:02+0000
العراق يجري خفضاً حاداً على أسعار نفطه للسوق الأمريكي

شفق نيوز/ أجرى العراق تخفيضات حادة على سعر نفطه الخام إلى عملائه في الولايات المتحدة، في خطوة وصفتها وكالة بلومبيرغ الاقتصادية بأنها ملفتة للنظر.

وقالت الوكالة إن خام البصرة الخفيف بيع في أكتوبر بخصم قدره 1.15 دولار للبرميل للمشترين في الأمريكيتين، مقارنة مع  خصم طفيف (15 سنتا للبرميل) لنفس الخام في  شهر سبتمبر.

وأشار  التقرير إلى أن هذا التسعير للنفط العراقي يشكل نأيا غير مألوف عن العرف السائد في الشرق الأوسط حيث تراعي معظم الدول ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال التسعير، ونادرا ما تبتعد عنه.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، أبقت المملكة على خامها الرئيسي -العربي الخفيف- عند 1.35 دولار  مع علاوة 15 سنتا للبرميل لشهر أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر.

لكن العراق يخفض الآن الأسعار للمشترين في كل مكان، باستثناء نفط كركوك الذي يُباع من ميناء على البحر الأبيض المتوسط، حيث ظل سعره دون تغيير.

وترجح الوكالة أن يكون هذا  التخفيض في أسعار النفط العراقي، نتيجة للتراجع الأخير في حجم المشتريات الأمريكية.

وتظهر بيانات تتبع الناقلات أن الشحنات تراجعت في يونيو ويوليو ، حيث ارتفعت لفترة وجيزة قبل أن تنخفض مرة أخرى في الجزء الأول من سبتمبر.

وأظهرت بيانات بلومبيرغ تقلّص إنتاج النفط في خليج المكسيك في الولايات المتحدة بشكل حاد في أعقاب إعصار "إيدا"، الذي تسبب في توقف جزء كبير من إنتاج المنطقة.

وقال مكتب السلامة والأمن البيئي آنذاك إن "شركات النفط والغاز أخلت، 290 منشأة بحرية، وأوقفت 91 بالمئة من إنتاجها البحري المعتاد قبل وصول العاصفة".

وأشارت بيانات المكتب إلى أن "الشركات خفضت أيضا 1.89 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي، أو 85 بالمئة من الإنتاج".

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