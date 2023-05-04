العراق يجدد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يوميا إلى الأردن

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يوميا إلى الأردن.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الصالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له في العاصمة بغداد، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة ، وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية (10 ) الآف برميل باليوم أعتباراً من شهر حزيران الجاري 2023 ولمدة عام .

وتوقفت صادرات النفط العراقية الى الاردن منذ بداية شهر نيسان الماضي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الاخيرة بالنفط الخام.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي لتتوقف عدة مرات لانتهاء مدة مذكرة التفاهم وكان اخر التوقفات نهاية اذار الماضي 2023.

وأقر مجلس الوزراء العراقي -خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، على ان يكون التمديد لسنة واحدة.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الاردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.