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العراق يجتاز السعودية بصادرات النفط لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-15T06:40:14+0000
العراق يجتاز السعودية بصادرات النفط لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ارتفاع صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة لتصل إلى 235 ألف برميل يوميا، لتتجاوز بذلك السعودية خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للإدارة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4 ملايين و640 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 206 الآلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 4 ملايين و846 ألف برميل".

وأوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 235 ألف برميل يوميا، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدله 41 ألف برميل يوميا".

ولفت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ مليونين و924 الف برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 434 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 278 ألف برميل يوميا، والاكوادور بمعدل 257 ألف برميل يوميا".

وتابع تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من السعودية بلغت بمعدل 224 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 157 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 67 ألف برميل يوميا، وتليها برازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 64 الف برميل يوميا".

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