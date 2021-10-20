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العراق يتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T09:57:40+0000
العراق يتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

شفق نيوز/ توقّع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل الواحد في الربعين الأول والثاني من العام 2022، مع انخفاض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكان وزير النفط العراقي قد أكد في تصريحات سابقة أن أسعار النفط يجب أن تستقر حول المستويات الحالية، مما يعكس توازن السوق.

وقال على هامش مشاركته مؤخرًا في مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، إن السوق يجب أن تكون متوازنة خلال النصف الثاني من هذا العام، موضحًا أن السعر العادل للنفط هو 85 دولارًا للبرميل.

ويعوّل العراق على سعر النفط في تقليل عجز الموازنة، إذ من المتوقع أن تشهد موازنة العام المقبل زيادة في متوسط سعر البرميل، والذي جرى احتسابه بنحو بـ50 دولارًا في موازنة 2022.

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