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العراق يتوقع إبقاء أوبك سياسة الـ400 ألف برميل يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-12T16:56:44+0000
العراق يتوقع إبقاء أوبك سياسة الـ400 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الأحد إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على سياستها الحالية القاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا 400 ألف برميل يوميا كل شهر خلال الاجتماع المقبل للمنظمة.

وسبق أن قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول {أوبك}.

وأضافت سومو أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق {أوبك بلس} على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق. وتابعت «من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال زيادة في الاستثمار بحقول الغاز».

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