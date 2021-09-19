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العراق يتوقع التزام أوبك بسعر محدد لبرميل النفط حتى العام المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-19T11:37:41+0000
العراق يتوقع التزام أوبك بسعر محدد لبرميل النفط حتى العام المقبل

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، أن منظمة أوبك وحلفاءها سيحاولون إبقاء أسعار الخام عند 70 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2022.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة رويترز، إنه يتوقع التزام المجموعة باتفاق الإنتاج الحالي عندما تجتمع في أكتوبر/تشرين الأول إذا ظلت الأسعار مستقرة.

وبين أن "إجمالي صادرات العراق من النفط، بما في ذلك صادرات إقليم كوردستان بشمال البلاد، من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 3.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول".

وفي وقت سابق، اتفقت دول "أوبك+" على مواصلة الالتزام ببنود الصفقة الحالية، بما في ذلك زيادة إنتاج النفط في أكتوبر بمقدار 400 ألف برميل يوميًا.

وكانت دول "أوبك+" (تحالف منتجي أوبك، ومنتجون مستقلون على رأسهم روسيا) خفضت إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا، منذ أيار/مايو من العام الماضي؛ بسبب انخفاض الطلب على النفط على خلفية جائحة فيروس كورونا.

ومع استقرار الأوضاع، ومنذ آب/أغسطس 2021، رفع التحالف الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، على أمل الانسحاب التدريجي من التزاماته لخفض الإنتاج، بنهاية أيلول/سبتمبر 2022.

واعتبارًا من آب/أغسطس، بلغ حجم تخفيض إنتاج تحالف "أوبك+" نحو 5.36 مليون برميل يوميًا.

وتم اتخاذ خط الأساس لجميع الأعضاء، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018؛ أما بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تقرر بأن يكون 11 مليون برميل يوميًا.

إلا أنه، اعتبارًا من أيار/مايو 2022، تم الاتفاق على رفع قاعدة خفض إنتاج النفط لكل من: روسيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، سيرتفع الإنتاج بمقدار 500 مليون برميل، إلى 11.5 مليون برميل يوميًا.

وقررت المجموعة، خلال اجتماعها الأخير، رفع خط الأساس لإنتاجها من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من أيار/مايو 2022.

وبالنسبة للإمارات، جرى تحديده عند 3.5 ملايين يوميا، ورفعه للكويت والعراق بـ 150 ألف برميل يوميا، لكل منهما؛ وذلك اعتباراً من أيار/مايو القادم.

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