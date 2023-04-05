العراق يتوقع ارتفاع نسب إنتاج بذور الرتب العليا من القمح إلى 7 آلاف طن ويتحرك لتسريع تصدير تموره

شفق نيوز/ أعلن وزير زير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الأربعاء، ارتفاع نسب انتاج بذور الرتب العليا من القمح إلى 7 آلاف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي بذلك.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، ان العلياوي ترأس اليوم، اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة 2022-2023 للموسم الثامن،بحضور الوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري، والمستشار مهدي ضمد القيسي وأعضاء اللجنة.

واشار العلياوي الى عمل البرنامج الأهمية التي يحققها من خلال توفير بذور الرتب العليا للحنطة وذلك في الضوء ارتفاع نسب الإنتاج المتوقعة الى 7000 طن بعد التوسع بالمساحات المزروعة، وبهذا يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور الرتب الرتب العليا للحنطة.

هذا و تم اتخاذ عدة قرارات لتعزيز عمل البرنامج ومنها، توفير الدعم اللازم للقيام بحملات الخدمة والتنقية لحقول البرنامج، وتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة وعدد من أعضاء اللجنة لغرض تقديم دراسة متكاملة حول البرنامج ومناقشتها واقرارها خلال اجتماع المجلس الوطني للبذور، بحسب البيان.

وذكر البيان انه تمت مناقشة عدة محاور تتعلق بديمومة الدعم وتوفير افضل السبل لدعم المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير البذور ذات الإنتاجية العالية للفلاحين.

وعلى صعيد آخر اجتمع وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، بعدد من مصدري التمور من مختلف المحافظات، بحضور الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين عبيد، ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار مهدي ضمد القيسي وعدد، من المديرين العامين العامين فضلا عن مدير عام الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة عادل المسعودي.

وشدد العلياوي، خلال الاجتماع على الارتقاء بواقع التصدير من خلال تطوير أساليب التسويق والتعبئة والتعفير وفقاََ للطرق العلمية المعتمدة.

كما استمع الوزير، لشرح مفصل عن آلية استلام التمور من الفلاحين من قبل المصدرين ومراحل التسويق، وصولاََ الى مرحلة التصدير، بعد قيام دائرة وقاية المزروعات بحملات التعفير ومنح الشهادات المطلوبة.

ووجه، بتشكيل لجنة متخصصة، برئاسة الوكيل الفني للوزارة وعدد، من المديرين العامين ومصدري التمور لغرض دراسة متكاملة حول المعوقات التي تقف أمام تطوير قطاع التمور وإنتهاج الطرق الحديثة في التسويق والتغليف والتعفير واقتراح الحلول خلال شهر واحد.

كذلك وجه العلياوي، بالتحرك السريع لحل معوقات التصدير مع بعض الدول العربية والعوائد المادية المشتركة.

كما قدم الحضور عدة أراء تتعلق بتطوير الجوانب التصديرية للتمور العراقية المعروفة بجودتها، مؤكدين السعي الدائم لمساندة المنتج المحلي وطرق التصدير وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني.