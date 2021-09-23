العراق يتوقع ارتفاع الطلب على النفط ويعرض مزيداً من الخام

شفق نيوز/ توقع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، ارتفاع الطلب على النفط بسبب أزمة إمدادات الغاز الطبيعي التي تجبر المستهلكين على البحث عن أنواع بديلة من الوقود.

وأشار الوزير في مقابلة مع "بلومبيرغ" إلى أن العراق "مستعد" لضخ المزيد من الخام إذا كانت الزيادة في الاستهلاك تستدعي ذلك، وقال: "إذا كان هناك اتفاق داخل 'أوبك'، فسنكون مستعدين".

وارتفعت أسعار النفط، هذا العام، حوالي 45 في المئة مع تعافي الاقتصادات الكبرى تدريجيا من جائحة فيروس كورونا وبسبب نقص إمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفعت أسعار الخام الأميركي، الأربعاء، مع تراجع المخزونات المحلية إلى أدنى مستوى، منذ أكتوبر 2018، وسط أزمة طاقة عالمية.

وقالت بلومبيرغ إن العقود الآجلة في نيويورك ارتفعت بنسبة 2.5 في المئة، يوم الأربعاء، فيما انخفض مخزون الخام للأسبوع السابع على التوالي إلى حوالي 414 مليون برميل، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

وقال فيل فلين، كبير محللي السوق في "برايس فيوتشرز غروب" إن "التركيز عاد على العرض والطلب. ومن المحتمل أن يكون العرض أقل. هناك قلق حقيقي بشأن الطلب في فصل الشتاء".

وارتفعت أسعار الخام الأميركي، هذا الشهر، بعد تعطل الإمدادات الأميركية بسب ظروف الطقس وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وتوقعت مجموعة "غولدمان ساكس" أن يصل سعر النفط الخام إلى 90 دولارا للبرميل إذا كان الشتاء في نصف الكرة الشمالي أكثر برودة من المعتاد.

ووصلت أسعار الغاز هذا الشهر في أوروبا وآسيا إلى ما يعادل حوالي 155 دولارا لبرميل النفط، حيث أدى نقص الفحم وطاقة الرياح إلى زيادة الطلب.

ودعت وكالة الطاقة الدولية روسيا، التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، إلى إمداد أوروبا بالمزيد من الغاز للمساعدة في تخفيف أسعار الطاقة المرتفعة.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن الصادرات الروسية تراجعت عن مستواها في 2019، معتبرة أنها "قادرة على فعل المزيد لزيادة إمدادات الغاز في أوروبا وزيادة المخزونات استعدادا لموسم التدفئة الشتوي القادم".