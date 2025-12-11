العراق يتلقى رسالة أميركية: أموال تهريب نفط تتسلل إلى مصرف بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق"، يوم الخميس، عن تلقي البنك المركزي العراقي، بريداً إلكترونياً رسمياً من وزارة الخزانة الأميركية، وتحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يستفسر فيه عن ودائع مالية مرتبطة بعمليات تهريب النفط العراقي جرى إيداعها في "مصرف بغداد".

وأوضح المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رسالة OFAC بيّنت أن أفراداً مطلوبين بتهم تهريب النفط قاموا بإيداع مبالغ مالية في المصرف، مشيراً إلى أن المعلومات الواردة في الرسالة تؤكد ضلوع أطراف داخل (مصرف بغداد) في تسهيل عمليات الإيداع وغسل الأموال.

وبحسب المرصد، فإن مثل هذه الحالات تتطلب عادةً استدعاء المدير المفوض للمصرف المعني، وبحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة الأموال، من أجل التحقق من مسارات التحويلات والودائع المشبوهة.

وأكد "إيكو عراق"، أن ورود إشارات من وزارة الخزانة الأميركية حول تورط موظفين أو إدارات داخل مصرف بغداد في تسهيل إيداع أموال مرتبطة بتهريب النفط يمثل مؤشراً خطيراً على ضعف أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية.

وخلص إلى أن المؤسسات المصرفية العاملة داخل العراق، ولا سيما التي تتعامل بالدولار، يفترض أن تلتزم بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط، لافتاً إلى "حساسية مثل هذه الملفات أمام الولايات المتحدة".