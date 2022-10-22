العراق يتقدم مرتبتين ضمن كبار الحائزين على سندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم، السبت، أن العراق جاء بالمرتبة 34 من بين كبار الحائزين الأجانب لسندات الخزانة.

وجاء في أحدث جدول صدر عن الخزانة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صعد مرتبتين ليصل الى المرتبة 34 من بين الدول الأكبر حيازة للسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 37 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 30 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 35.6 مليار دولار لشهر اب، مرتفعة بنسبة 2.89 بالمائة عن شهر تموز عام 2022، ومرتفعة بنسبة 88.36 بالمائة عن نفس الشهر من العام الماضي 2021".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثاً"، مبيناً أن "مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونات و 509 مليارات دولار".