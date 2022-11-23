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العراق يتقدم مرتبتين بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الامريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-23T05:57:12+0000
العراق يتقدم مرتبتين بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الامريكية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاربعاء، ان العراق تقدم مرتبتين من بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صعد مرتبتين ليصل الى المرتبة 32 من بين الدول الاكبر حيازة للسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 36.9 مليار دولار لشهر ايلول، مرتفعة بنسبة 3.65 بالمئة عن شهر اب من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 105 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي 2021".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع اكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والامارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا "، مبينا ان مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونات و296 مليار دولار".

 

 

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