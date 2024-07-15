العراق يتقدم مرتبة واحده باحتياطي الذهب في العالم

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاثنين، أن العراق تقدم مرتبة واحدة ضمن جدول أكثر دول العالم في احتياطي المعدن النفيس.

ووفقاً لأحدث جدول نشره المجلس في شهر تموز/ يوليو الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تقدم إلى المركز 30 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد أن كان في المرتبة 31 عالمياً، والمرتبة الرابعة عربياً بعد كل من السعودية ولبنان وليبيا.

وبحسب الجدول فإن العراق حافظ على حيازته من الذهب بدون تغيير لتبلغ حيازته 1457 طناً وهي تمثل 10% من باقي احتياطاته الأخرى.

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3351.5 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2814 ألف طن، فيما تذيلت سورينام 1.2 ألف طن".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.