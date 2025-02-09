العراق يتقدم مرتبة واحدة في احتياطي الذهب العالمي

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأحد، أن العراق تقدم مرتبة واحدة في تصنيف الدول الأكثر احتفاظاً بالذهب في العالم.

ووفقاً لآخر جدول نشره المجلس في شهر شباط الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد احتل العراق المركز 28 من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول، بعد أن كان في المرتبة 31 عالميًا، ليصبح في المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر.

وبحسب الجدول، فإن العراق رفع حيازته من الذهب إلى 162.7 طناً، ما يمثل 12.7% من إجمالي احتياطاته الأخرى.

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، حيث تمتلك 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا بـ3.351 ألف طن، ثم إيطاليا بـ2.452 ألف طن، بينما تذيلت ترينيداد وتوباغو القائمة بـ1.9 ألف طن".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة، يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المؤثرة على تغييرات السوق، ويضم أعضاؤه أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.