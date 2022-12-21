العراق يتقدم مرتبة واحدة بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم، الأربعاء، عن تقدم العراق مرتبة واحدة من بين أكبر الحائزين الأجانب لسنداتها.

وجاء في في أحدث جدول للخزانة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق صعد مرتبة واحدة ليصل الى المرتبة 31 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول ضمن الدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 30 مليار دولار".

واضافت ان "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 37.968 مليار دولار لشهر تشرين الاول، مرتفعة بنسبة 2.71 بالمائة عن شهر ايلول من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 85.78 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي 2021".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والإمارات والكويت، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا "، مبينا ان مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونا و185 مليارا دولارا".