العراق يتقدم مرتبة عالمياً بارخص اسعار للكهرباء

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق بالمرتبة السادسة عالميا متقدم مرتبة واحدة والثانية عربياً ضمن قائمة أرخص سعر لأجور الكهرباء مع نهاية عام 2025، بحسب ما أورده global petrol prices.

ووفق جدول نشره الموقع الاقتصادي المتخصص، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق جاء بالمرتبة السادسة من بين 143 دولة مدرجة بالجدول، والثاني عربيا بارخص اسعار اجور الكهرباء مع نهاية عام 2025.

ووفقا للموقع سجلت أسعار الكهرباء في العراق تناقصا حيث بلغت 0.014 دولار كيلوواط ساعة بعد أن كانت 0.015 كيلو واط ساعة بالنسبة للدور السكنية و 0.046 لكل كيلوواط في الساعة بالنسبة للتجاري.

عالميا وحسب الموقع جاءت إثيوبيا في المرتبة الاولى بارخص الدول حيث بلغ فيها سعر الكهرباء 0.005 دولار لكل كيلوواط في الساعة، تليها كوبا ثانيا بسعر 0.006 دولار لكل كيلوواط في الساعة، ومن ثم السودان 0.006 دولار، ثم جاءت انغولا 0.013 دولار لكل كيلوواط ساعة ومملكة بوتان بسعر 0.013 دولار وجاء العراق سادسا وجاءت قرغيزستان سابعا 0.017 دولار لكل كيلوواط ساعة.

وجاءت برمودا بالمرتبة الاخيرة بأغلى سعر للكهرباء، حيث بلغ فيهما سعر الكهرباء 0.500 دولار لكل كيلوواط في الساعة تليها أيرلندا بسعر 0.448 لكل كيلوواط في الساعة.

عربيا حلت السودان بالمرتبة الاولى بارخص سعر للكهرباء تليها العراق ثانيا، ومن ثم سوريا ثالثا 0.019 لكل كيلوواط ساعة، ومن ثم مصر رابعا بسعر 0.023 لكل كيلوواط في الساعة وقطر خامسا 0.032 لكل كيلوواط في الساعة، ومن ثم عمان سادسا بسعر 0.036 لكل كيلوواط في الساعة والجزائر سابعا 0.044 لكل كيلوواط الساعة.