العراق يتقدم مرتبة بأرخص أسعار البنزين في العالم

شفق نيوز/ تقدم العراق مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 13، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر حيث بلغ 0.029 دولار للتر الواحد.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على بيانات موقع "غلوبال بترول بريس"، التي أظهرت أيضاً أن ليبيا جاءت في المرتبة الثانية بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، والكويت رابعاً بـ0.341 دولار للتر الواحد.

وبحسب تلك البيانات، فقد حل العراق في المرتبة 13 بسعر 0.572 دولار للتر الواحد، بينما جاءت قطر في المرتبة 14 بسعر 0.577 دولار للتر، أما عمان فاحتلت المركز 17 بسعر 0.621 دولار للتر، فيما حلت كولومبيا في التصنيف 42 بتسعيرة وصلت إلى 1.052 دولار للتر.

وحلت موناكو وهونغ كونغ في المراتب الأخيرة بأرخص أسعار البنزين في العالم.