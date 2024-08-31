العراق يتقدم للمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيراداً من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، أن العراق تقدم الى المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر يوليو / تموز الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات بنسبة 13.8% وانخفاض الواردات بنسبة 7.8% على التوالي في تموز /يوليو.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الصادرات بلغت 22 مليارا و510 ملايين دولار بزيادة 13.8٪ ، وبلغت الواردات 29 مليارا و805 ملايين دولار بانخفاض 7.8٪ مقارنة بشهر يوليو 2023.

واضافت، ان المانيا الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بمبلغ مليار و 752 مليون دولار، تليها الامارات بـ مليار و 604 ملايين دولار، والولايات المتحدة بمليار و 441 مليون دولار.

وتابعت ان ان العراق جاء رابعا بمليار و 59 مليون دولار ، وإيطاليا بمليار و29 مليون دولار، بلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات 30.6٪ في يوليو 2024.

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.