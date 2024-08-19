العراق يتقدم للمرتبة الرابعة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين تقدموا للمرتبة الرابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال الشهر الماضي، بعدما كان في المرتبة السادسة في شهر آيار/ مايو الذي سبقه.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت علية وكالة شفق نيوز، إن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 16.1% في شهر تموز/ يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبينت أن مبيعات المنازل بلغت 2350 منزلاً، حصة المبيعات للأجانب 1.8% من إجمالي مبيعات المنازل في شهر تموز/ يوليو الماضي، وكانت المحافظات التي سجلت أعلى عدداً من مبيعات المنازل للأجانب هي إنطاليا بـ878 منزلاً، وإسطنبول بـ752 منزلاً، ومرسين بـ218 منزلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال بعدد 485 منزلاً، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 151 منزلاً، وتلتها كازخستان ثالثاً بـ122 منزلاً، ومن ثم العراق بالمرتبة الرابعة 118 منزلاً، وأذربيجان بالمرتبة الخامسة 88 منزلاً، ثم السعودية بالمرتبة السادسة 69 منزلاً، وجاءت الصين بالمرتبة السابعه 67 منزلاً، وأمريكا ثامناً بـ56 منزلاً".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان/ أبريل 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.