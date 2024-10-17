العراق يتقدم للمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئه الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراقيين تقدموا إلى المرتبة الثالثة بين أكثر الأجانب بشراء العقارات التركية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدما كان في المرتبة الخامسة في الشهر الذي سبقه.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت علية وكالة شفق نيوز، إن مبيعات المساكن للأجانب انخفضت بنسبة 31.0% في أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، حيث بلغت حصة مبيعات المنازل للأجانب 1.45 من إجمالي مبيعات المنازل في الشهر الماضي، وكانت المحافظات التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل للأجانب هي إسطنبول بـ783 منزلاً، وأنطاليا بـ548 منزلاً، ومرسين بـ210 منازل.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بـ346 منزلاَ، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية بـ163 منزلاً، والعراقيون ثالثاً بـ139 منزلاً، ثم الألمان بالمرتبة الرابعة 113 منزلاً، والأوكرانيون بالمرتبة الخامسة بـ97 منزلاً، وأذربيجان بالمرتبة السادسة بـ87 منزلاً، وجاءت كازخستان بالمرتبة السابعة بـ87 منزلاً، وجاء الكويت بالمرتبة الثامنة بـ73 منزلاً".

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان/ أبريل 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.