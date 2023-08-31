العراق يتقدم عالمياً ويستقر عربياً بأكبر اقتصادات العالم في 2023

شفق نيوز / احتل العراق المركز 49 في أكبر اقتصادات العالم للعام 2023، بعدما كان بالمرتبة 52 العام الماضي، وذلك ضمن قائمة ضمت 190 دولة، وفق تقرير لصندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير الذي استند على بيانات الناتج المحلي الإجمالي، لكل دولة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العراق تقدم ثلاثة مراكز عالمياً مقارنة بـ2022، بينما حافظ على المرتبة الرابعة بين الدول العربية للعام الثاني على التوالي، بناتج محلي إجمالي بلغ 267.89 مليار دولار.

وجاءت السعودية بالمركز الأول عربياً و18 عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 1.06 تريليون دولار، تلتها الإمارات بإجمالي 498.98 مليار دولار، ومن ثم مصر بإجمالي 387 مليار دولار، ثم جاء العراق رابعاً بالمركز 49 عالمياً، وبعده قطر بناتج 219 مليار دولار، ثم الجزائر 2.6 مليار دولار، والكويت 164 مليار دولار، ثم المغرب 138 مليار دولار، وبعدها عمان 104 مليارات دولار، ثم الأردن 52 مليار دولار، في حين جاءت تونس بالمركز العاشر بناتج محلي بلغ 49 مليار دولار.

ووفق تقرير الصندوق، فإن "أكبر خمس اقتصادات في العالم في عام 2023 كانت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند.

وحافظت الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرائد وأغنى دولة، محتفظة بمركزها الأول مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 26.85 تريليون دولار أمريكي، تليها الصين في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي 19.37 تريليون دولار أمريكي، ثم اليابان ثالثا بإجمالي 4.41 تريليونات دولار ومن ثم المانيا بالمركز الرابع بإجمالي 4.31 تريليونات دولار، ثم الهند بالمركز الخامس بإجمالي 3.74 تريليونات.

وجاءت المملكة المتحدة سادسا بإجمالي 3.16 تريليونات دولار، وفرنسا سابعا بإجمالي 2.92 تريليون دولار ومن ثم جاءت إيطاليا ثامنا بإجمالي 2.17 تريليون دولار تلتها كندا بالمركز التاسع بإجمالي 2.09 تريليون دولار، والبرازيل بالمركز العاشر بإجمالي 2.08 تريليون دولار.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى تذيل توفالو جدول الترتيب بإجمالي 7 ملايين دولار، تليها ناورو بناتج 15 مليون دولار، ثم كيريباس بإجمالي 25 مليون دولار.