العراق يتقدم ثلاث مراتب في مؤشر التجارة الإلكترونية العالمية

شفق نيوز/ صعد العراق ثلاث مراتب، في مؤشر التجارة الإلكترونية «B2C» بين المؤسسات التجارية والمستهلكين لعام 2020، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ليحتل المركز 129 عالمياً والمرتبة 12 عربيا، بتسجيله 25.4 نقطة من أصل 100.

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن المؤشر السنوي الذي شمل 152 دولة يستند على عدد من المعايير التي تقيس استعداد البنية التحتية لبلدان العالم لدعم التسوق عبر الإنترنت والانخراط في التجارة الإلكترونية"، مبينا ان "حصة المستخدمين الأفراد للإنترنت سجل فيه العراق 49 نقطة، وملكية حساب في مؤسسة مالية، والذي حقق فيه العراق 23 نقطة، إلى جانب ملكية حساب لدى مزود إنترنت، والذي حقق فيه 22 نقطة، إضافة إلى معيار الموثوقية البريدية، والذي حققت فيه البلاد 8 نقاط.

من جانب آخر، تربعت الإمارات على صدارة الدول العربية، وذلك بعد حلولها في المرتبة 37 عالمياً، تلتها السعودية التي جاءت ثانيا عربيا والمركز 49 عالمياً، ثم قطر ثالثا التي جاءت في المرتبة 50 عالمياً، فيما حققت عُمان المركز الرابع عربيا والمركز 54 عالمياً، ثم جاءت الكويت خامسا ولبنان والبحرين والأردن وتونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر على الترتيب".

وتصدّرت سويسرا القائمة العالمية بعد تحقيقها 95.9 نقطة، تلتها هولندا برصيد 95.8 نقطة، والدنمارك بواقع 94.5 نقطة، إضافة إلى سنغافورة التي سجلت 94.4 نقطة، والمملكة المتحدة بواقع 93.6 نقطة، وألمانيا بـ93.4 نقطة، إلى جانب فنلندا التي حققت 93.4 نقطة، وأيرلندا بـ93.4 نقطة، والنرويج بـ92.6 نقطة، ثم هونغ كونغ بـ91.8 نقطة.

فيما تذيلت الترتيب في المؤشر كل من النيجر وتشاد وبوروندي، إلى جانب جزر القمر وجمهورية الكونغو الديموقراطية والكونغو وسيراليون وموريتانيا وليبيريا، إضافة إلى أفغانستان ومالي.

ووفقاً للتقرير، قُدّر عدد الأشخاص الذين تسوقوا «أونلاين» في عام 2019 بواقع 1.5 مليار شكلوا نحو 27 في المئة من سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، لافتاً إلى أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 7 في المئة مقارنة بعام 2018.