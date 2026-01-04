العراق يتفوق على السعودية ويحل بالمرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط لأميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، ان العراق جاء بالمرتبة الثانية بين أكبر الدول المصدرة للنفط الخام الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت معدل 4.332 ملايين برميل يوميا، منخفضة بمقدار 1.082 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 5.414 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية إلى أميركا بلغت معدل 357 ألف برميل يوميًا، مرتفعة بمقدار 176 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 181 ألف برميل وبهذا يكون العراق ثاني أكبر مصدر للخام لأميركا خلال الأسبوع الماضي".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.183 ملايين برميل يوميا، تليها العراق، ومن ثم السعودية بمعدل 282 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمتوسط 199 الف برميل، ومن وفنزويلا بمعدل 96 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من المكسيك بلغت معدل 71 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا وبمعدل بلغ 63 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 47 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 35 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد الولايات المتحدة أي كمية من ليبيا".

وتستورد أميركا معظم النفط الخام ومشتقاته من هذه الدول الرئيسية العشر، ويبلغ استهلاك الولايات المتحدة اليومي من النفط حوالي 20 مليون برميل، وتعد بذلك أكبر مستهلك للنفط في العالم.