العراق يتفوق على السعودية في صادراته النفطية لاميركا خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان العراق تفوق على السعودية في صادراته النفطية لامريكا لتصل الى 123 الف برميل باليوم خلال الاسبوع الماضي .

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليها شفق نيوز ان "متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 4.595 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 80 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.675 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 123 الف برميل باليوم مقارنة بـ 105 آلاف برميل يوميا بالاسبوع الذي سبقه، متفوقة على الصادرات النفطية السعودية التي انخفضت بمقدار 80 الف برميل يوميا لتصل الى 118 الف برميل باليوم".

واشارت الى ان "اكثر الايرادات النفطية لاميركا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.212 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 589 الف برميل يوميا، ثم الاكوادور وبكمية بلغت 305 آلاف برميل يوميا".

واشارت الى ان "كمية الاستيرادات الاميركية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 159 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 89 الف برميل يوميا ".