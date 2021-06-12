العراق يتفوق على السعودية في تصدير النفط إلى أميركا

شفق نيوز/ اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لامريكا بلغت بمعدل 173 الف برميل يوميا متجاوزة السعودية خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و751 الف برميل يوميا مرتفعة بمقدار621 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.130 ملايين برميل".

واضافت ان امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 173ألف برميل يوميا ،مقارنة بـ 163 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.971 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 423 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 264الف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 261 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من روسيا بلغت 256 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 144 الف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت بمعدل 137الف برميل يوميا، تليها الاكوادور 122الف برميل يوميا .