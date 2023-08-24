العراق يتفق مبدئيا مع تركمانستان على استيراد الغاز لتلبية حاجة الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، عن توصلها لاتفاق "مبدئي" مع تركمانستان على استيراد الغاز لتلبية حاجة محطات الكهرباء في البلاد.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، وفق بيان صدر عن الوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجال الغاز ومنها تركمانستان، مبيناً أن وفداً حكومياً رفيعاً عقد اجتماعات مع المسؤولين في قطاع الغاز في جمهورية تركمانستان، وتم الاتفاق مبدئياً على استيراد كميات من الغاز لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية، وفق مذكرة تعاون يجري الإعداد لها لهذا الغرض.

وأضاف أنه من المؤمل التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن الكميات المقترحة والآليات التي يتم اعتمادها بين البلدين .

وأشار إلى أهمية هذا الاتفاق الذي يمثل خطوة متقدمة لتوسيع آفاق التعاون مع الدول المنتجة للغاز ومنها تركمانستان التي تعد أحد أهم الدول المنتجة للغاز في المنطقة والعالم .

وضم الوفد كل من عادل كريم وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج والمستشار عبد الحمزة هادي ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة النفط نصير عزيز وعدد من المسؤولين.

يشار إلى أن العراق استورد أكثر من تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران، خلال العام الماضي 2022، متصدراً بذلك الدول المستوردة للطاقة الغازية من الدولة الجارة.