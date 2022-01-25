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العراق يتفاوض مع شركة امريكية لاستثمار حقل عكاز الغازي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-25T11:24:12+0000
العراق يتفاوض مع شركة امريكية لاستثمار حقل عكاز الغازي

 شفق نيوز/ كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اجراءها مفاوضات مع احدى الشركات الامريكية لاستثمار حقل عكاز الغازي غربي البلاد.

وقال مدير العقود والتراخيص النفطية في الوزارة علي معارج، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتفاوض مع شركة هالبيرتون الامريكية لتطوير واستثمار حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار"، مبيناً ان "انتاج الحقل سيكون ما بين 400 الى 500 مليون قدم مكعب يومياً".

وأضاف معارج، أن "الكثير من الشركات الاجنبية تقدمت لاستثمار الحقل إلا أن الوزارة لم تتصل لإتفاق معها"، لافتاً إلى أن "الوضع الامني له دور رئيسي في عزوف الشركات، إلا أن هناك تشجيعاً وتطمينات من قيادة عمليات المحافظة والمحافظ والجهات السياسية بالمحافظة على توفير الحماية والامن للشركات العاملة في المحافظة".

وأشار إلى أن "الوزارة ستتباحث مع الشركات الاجنبية الراغبة باستثمار حقل عكاز الغازي للحصول على اتفاق مثلما حصل في حقل المنصورية الغازي ".

ووقعت وزارة النفط في حزيران 2011 مع شركة كوكاز الكورية العقد الأولي لتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار بعد انسحاب شركة كاز الكازخستاني من الائتلاف قبل أن تنسحب أيضاً شركة كوكاز الكورية مع دخول "داعش" الى المحافظة.

 وكان ائتلاف مكون من شركة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستاني فازا بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الانبار بعد تقديم لعطاء تضمن كلفة إنتاج البرميل المكافئ خمسة دولارات وخمسين سنت وبقدرة إنتاجية تبلغ 400 مقمق وباستثمار ما يقل عن 25 مليار دولار خلال 13 عاما للوصول إلى ذروة الإنتاج من الحقل. 

 ويقع حقل عكاز الغازي الذي تم اكتشافه عام 1992 شمال غرب الانبار، (25 كم جنوب غرب قضاء القائم على نهر الفرات)، وبالقرب من الحدود السورية، ويبلغ طول الحقل 50 كم ويبلغ وعرضه 18 كم ويوجد فيه ستة آبار محفورة  ويبلغ المخزون الغازي المثبت فيه 5،6 تريليون متر مكعب قياسي.

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