العراق يحقق عائدات نفطية تفوق 48 مليار دولار في 9 أشهر ويتفاوض مع اوبك

شفق نيوز– بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يوم الاثنين، أن صادرات العراق النفطية خلال تسعة أشهر من عام 2025 تجاوزت 900 مليون برميل، محققةً عائدات مالية تخطت 48 مليار دولار.

ووفقاً للإحصاءات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر نحو 918 مليوناً و290 ألفاً و407 براميل، بمعدل شهري قدره 102 مليون و32 ألفاً و297 برميلاً.

وأوضحت سومو أن إجمالي الصادرات من حقول البصرة والوسط عبر موانئ البصرة بلغ 900 مليون و564 ألفاً و77 برميلاً، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة في كركوك نحو 7 ملايين و99 ألفاً و154 برميلاً.

وأضافت أن صادرات النفط من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن خلال الفترة نفسها بلغت مليوناً و866 ألفاً و194 برميلاً، مبينة أن العراق لم يصدر النفط الخام إلى الأردن منذ شهر تموز / يوليو الماضي.

وبيّنت الإحصاءات أن العائدات المالية المتحققة من صادرات أشهر آذار/مارس، نيسان/أبريل، أيار/مايو، حزيران/يونيو، تموز/ يوليو، آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر بلغت نحو 48 ملياراً و821 مليوناً و656 ألفاً و726 دولاراً.

وفي السياق، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، أن العراق يجري مفاوضات بشأن حجم حصته في منظمة "أوبك" ضمن طاقته الإنتاجية المتاحة البالغة 5.5 ملايين برميل يومياً، مؤكداً التزام بغداد بحصتها الحالية البالغة 4.4 ملايين برميل يومياً رغم امتلاكها قدرة إنتاجية أكبر.

وأوضح عبد الغني، خلال مؤتمر نفطي عقد يوم الاثنين، أن إجمالي الصادرات النفطية العراقية يبلغ حالياً 3.6 ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن الحريق الذي اندلع الأحد في حقل الزبير النفطي جنوبي البلاد لم يؤثر على الصادرات.

وأضاف أن صادرات إقليم كردستان شمالي العراق تبلغ حالياً نحو 195 ألف برميل يومياً، وتصل أحياناً إلى 200 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن ضخ النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي استؤنف أواخر سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقف دام عامين ونصف، حيث بدأت أولى الصادرات في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يُذكر أن السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، كانت قد قدمت في أبريل/نيسان الماضي خططاً لإجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض كميات النفط المنتجة فوق الحصص المتفق عليها داخل المنظمة.