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العراق يتطلع لمشاريع جديدة مع السعودية بمجال الكهرباء واستثمار الغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-08T09:43:11+0000
العراق يتطلع لمشاريع جديدة مع السعودية بمجال الكهرباء واستثمار الغاز

شفق نيوز/ اكد وزير النفط إحسان عبد الجباري يوم الاحد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة .

جاء ذلك على هامش  انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في العاصمة بغداد

وقال عبد الجباروهو ايضا رئيس الجانب العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء ، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع ، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة  البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم" .

من جانبة قال وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية حرص "المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل  على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات" .

فيما اشار رئيس الوفد  السعوِدي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، معبراً عن امله في ان تفضى النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة ، في المجالات كافة ".

وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية . ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة .

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