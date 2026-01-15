العراق يتصدر وجهات الصادرات الأردنية خلال 2025

شفق نيوز- عمان

أعلنت غرفة تجارة عمّان، اليوم الخميس، أن العراق تصدّر وجهات الصادرات الأردنية خلال العام الماضي 2025، من حيث قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.

وذكرت الغرفة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قيمة صادرات تجارة عمّان خلال العام الماضي بلغت 1.431 مليار دينار، مقارنة بـ1.365 مليار دينار في عام 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.8%.

وأشارت إلى أن العراق جاء في صدارة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية من حيث قيمة شهادات المنشأ، بقيمة بلغت 629 مليون دينار، وبعدد 3545 شهادة، تليه سويسرا بنحو 134 مليون دينار وبعدد 33 شهادة.

وجاءت السعودية بعد ذلك بقيمة 104 ملايين دينار، وبعدد 10021 شهادة، ثم مصر بقيمة تقارب 96 مليون دينار وبعدد 999 شهادة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 84 مليون دينار وبعدد 4259 شهادة، لتشكّل هذه الدول الخمس الأكبر من حيث قيمة الصادرات.

وبيّن التقرير أن الصادرات الأردنية تنوعت خلال العام الماضي بحسب نوع البضائع، إذ شكّلت المنتجات الأجنبية غير المصنعة في الأردن الحصة الأكبر بقيمة نحو 687 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المنتجات الصناعية الأردنية حوالي 254 مليون دينار، وحققت المنتجات الزراعية الأردنية نحو 185 مليون دينار، في حين بلغت قيمة البضائع القادمة من دول عربية أخرى قرابة 125 مليون دينار، بينما توزعت بقية الصادرات على منتجات متنوعة أخرى.

وأوضح التقرير أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة أساسية في التجارة الدولية، إذ تثبت أن البضائع المنتجة أو المصنعة في شحنة معينة قد تم إنتاجها في بلد معين، وتُستخدم لتحديد التعرفة الجمركية والتحقق من منشأ البضائع.

ويساوي الدولار الأميركي 70 ديناراً أردنياً.