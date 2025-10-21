العراق يتصدر واردات المنتجات الغذائية من آكهيسار التركية

شفق نيوز- أنقرة

أفاد مسؤول تركي، يوم الثلاثاء، بأن العراق تصدر قائمة الأسواق الرئيسية لصادرات منطقة آكهيسار التركية خلال عام 2024، وشملت منتجات متنوعة من الزيتون وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات والمنتجات الحيوانية.

وقال رئيس فرع إزمير للهيئة العامة للموانئ التركية مراد دمرجيان، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن آكهيسار، التي تضم أكثر من 17 مليون شجرة زيتون وتُعد من أكبر المناطق الزراعية في تركيا، أصبحت مركزًا رائدًا في تصدير المنتجات الغذائية إلى الخارج.

وأشار إلى أن العراق كان السوق الأول لصادرات آكهيسار بـ 35 مليون دولار، تليه فرنسا بـ 20 مليون دولار، وألمانيا بـ 11 مليون دولار .

وأوضح دميرجان أن صادرات آكهيسار تنوّعت لتشمل 23 قطاعًا اقتصاديًا، حيث جاء قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الصدارة بقيمة 47 مليون دولار، تلاه قطاع الفواكه والخضروات بـ 37 مليون دولار، ثم قطاع الأسماك والمنتجات الحيوانية بـ 31 مليون دولار.

وأكد دميرجان أن المنطقة تشهد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا بعد أن كانت تعتمد سابقًا على زراعة التبغ، لتصبح اليوم من أهم مراكز الإنتاج الزراعي والغذائي في تركيا.