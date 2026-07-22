العراق يتصدر نمو سوق المشاريع التنموية خليجياً بإضافة 15 مليار دولار

شفق نيوز- لندن

أظهر أحدث مؤشر لمجلة "ميد بروجكتس" البريطانية للمشروعات أن العراق تصدر أسواق المنطقة من حيث نمو سوق المشاريع التنموية والتطويرية خلال الفترة الممتدة بين 19 حزيران و17 تموز 2026.

وبحسب بيانات المجلة، جاء العراق في صدارة الأسواق الأفضل أداءً في المنطقة، مسجلاً أكبر زيادة مطلقة في سوق المشاريع بلغت 15 مليار دولار، ليرتفع إجمالي قيمة المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ إلى 444 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 3.4%.

وأضافت المجلة أن العراق تقدم على بقية دول الخليج والشرق الأوسط، فيما حلت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بعد أن أضافت 7 مليارات دولار إلى سوق مشاريعها، ليرتفع إجمالي قيمتها إلى 367 مليار دولار، بنمو بلغ 2%.

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي سوق المشاريع في دول الخليج ارتفع إلى 4.41 تريليونات دولار، في حين واصل مؤشر "ميد بروجكتس" توسعه للشهر السادس عشر على التوالي، مسجلاً زيادة قدرها 22 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة المشاريع في المنطقة إلى 5.1 تريليونات دولار.

وفي بقية الأسواق، ارتفع حجم المشاريع في الإمارات بنحو 4 مليارات دولار ليبلغ 1.36 تريليون دولار، فيما زادت قيمة المشاريع في قطر بنسبة 0.6% لتصل إلى 242 مليار دولار، بينما استقرت البحرين عند 55 مليار دولار مع تراجع طفيف بلغ 0.4%.

وعلى صعيد العقود الموقعة خلال شهر حزيران الماضي، بلغت قيمة العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 20.5 مليار دولار، مقارنةً بـ17 مليار دولار في أيار، مدعومةً بعودة النشاط بعد إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية، فيما تصدرت السعودية قيمة العقود بـ9.9 مليارات دولار، تلتها الإمارات بـ6.4 مليارات دولار، ثم الكويت بعقود بلغت 1.4 مليار دولار.