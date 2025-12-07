العراق يتصدر إنتاج الشعير في المنطقة العربية

شفق نيوز- بغداد

تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكبر إنتاجاً لمحصول الشعير خلال موسم 2024–2025، وفق بيانات وزارة الزراعة الأميركية، محافظًا بذلك على موقعه كأبرز منتج عربي لهذا المحصول الاستراتيجي الذي يُعد ركيزة للأمن الغذائي في المنطقة.

وبحسب البيانات الأمريكية، سجل العراق انتاج 1.4 مليون طن، يليه الجزائر وسوريا في المرتبة الثانية تقريباً، بإنتاج 1.2 مليون طن لكل منهما، بينما سجل المغرب 660 ألف طن، وتونس 272 ألف طن، ما يعكس استمرار دورهما المهم في تزويد السوقين المحلي والإقليمي.

وسجلت ليبيا إنتاجاً بلغ 100 ألف طن، ومصر 90 ألف طن، فيما بلغ إنتاج كل من اليمن ولبنان 30 ألف طن، وتصدر الأردن ذيل القائمة بإنتاج 25 ألف طن فقط.

وتعكس هذه الأرقام تفاوت الإنتاج بين الدول العربية نتيجة اختلاف الظروف المناخية والسياسات الزراعية وتوفر الموارد المائية، مع استمرار العراق في صدارة المشهد الزراعي العربي خلال الموسم الحالي.