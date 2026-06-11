العراق يتصدر مستوردي صادرات صناعة عمّان خلال 5 أشهر

شفق نيوز- عمّان

تصدر العراق قائمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات غرفة صناعة عمّان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بعد ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إليه بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 404 ملايين دينار، مقارنة بـ381 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة عمّان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ارتفاع إجمالي صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5.1 بالمئة لتبلغ 2.996 مليار دينار، مقابل 2.849 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحديات الإقليمية وتوسيع أسواقها التصديرية.

وبحسب التقرير الإحصائي، جاء العراق في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمّان، متقدماً على الهند التي استقرت صادراتها عند 394 مليون دينار، والولايات المتحدة الأميركية التي تراجعت الصادرات إليها بنسبة 28.5 بالمئة إلى 362 مليون دينار، فيما انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 3 بالمئة لتسجل 342 مليون دينار.

كما سجلت الصادرات الأردنية إلى سوريا نمواً بنسبة 52.2 بالمئة لتصل إلى 173 مليون دينار، وإلى فلسطين بنسبة 29.5 بالمئة لتبلغ نحو 89 مليون دينار.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، استحوذت الدول العربية على الحصة الأكبر من صادرات صناعة عمّان بقيمة بلغت 1.515 مليار دينار، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بنحو 671 مليون دينار، ثم دول أميركا الشمالية بقيمة 387 مليون دينار.