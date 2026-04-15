العراق يتصدر مستوردي الصادرات الأردنية خلال الربع الأول من 2026

شفق نيوز- عمّان

سجلت صادرات غرفة تجارة عمّان في الأردن، نمواً بنسبة 30.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تصدر العراق قائمة الدول المستوردة، وفق احصائية نشرت اليوم الأربعاء.

وذكرت الغرفة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة لتصدير السلع إلى دول عربية وأجنبية بلغت 406 ملايين دينار، مقارنة بـ310 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات أن العراق جاء في صدارة الدول المستوردة بقيمة بلغت 156 مليون دينار، ما يعكس أهمية السوق العراقية للصادرات الأردنية واستمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين.

كما توزعت الصادرات على عدد من الدول، أبرزها سويسرا بقيمة 92 مليون دينار، ومصر بنحو 23 مليون دينار، وسوريا بحوالي 21 مليون دينار، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة بقيمة مقاربة.

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول 6830 شهادة، مقابل 7263 شهادة للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تنوعت الصادرات بين بضائع أجنبية معاد تصديرها، ومنتجات صناعية وزراعية وأخرى ذات منشأ عربي.