العراق يتصدر مستوردي الشاي السريلانكي رغم تراجع الصادرات في آذار

شفق نيوز- متابعة

تواجه صناعة الشاي في سريلانكا ضغوطاً اقتصادية متزايدة بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ما انعكس على حركة التصدير وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

ويعتمد قطاع الشاي السريلانكي بشكل كبير على أسواق الشرق الأوسط، التي تستحوذ على نحو نصف صادرات "شاي سيلان"، الأمر الذي جعله من أكثر القطاعات تأثراً باضطرابات النقل وارتفاع أسعار الوقود.

وأظهرت بيانات مجلس تنمية الصادرات السريلانكي أن عائدات تصدير الشاي خلال شهر آذار/ مارس 2026 انخفضت بنسبة 17.3% على أساس سنوي لتصل إلى 114.75 مليون دولار.

كما أوضحت البيانات الخاصة بآذار/ مارس تراجع صادرات الشاي إلى العراق،أكبر مستوردللشاي السريلانكي، بنسبة 38%، فيما انخفضت الشحنات إلى الإمارات بنسبة 93%.

وتستورد إيران سنوياً ما بين 8 إلى 10 ملايين كيلوغرام من الشاي السريلانكي الفاخر، وسط مخاوف من استمرار تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة والشحن.

وأكدت شركات شاي سريلانكية أن ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية دفعها إلى التوسع في أسواق بديلة مثل كندا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

ويُعد قطاع الشاي من أهم القطاعات الاقتصادية في سريلانكا، إذ تبلغ قيمته نحو 1.5 مليار دولار ويوفر فرص عمل لحوالي 2.4 مليون شخص، في وقت يواجه فيه العاملون بالمزارع ضغوطاً معيشية متزايدة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.