العراق يتصدر مستوردي الحمضيات التركية بأكثر من 350 مليون دولار

شفق نيوز- بغداد

تصدر العراق قائمة أكبر مستوردي الحمضيات التركية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت قيمة وارداته 357.3 مليون دولار، ليحافظ على مكانته كأكبر سوق لصادرات الحمضيات التركية.

وأظهرت بيانات قطاع التصدير التركي أن إجمالي صادرات الحمضيات ارتفع إلى 911.035 مليون دولار خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2026، مقارنة بـ 518.768 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الكميات المُصدّرة 807,114 أطنان.

وحلت روسيا في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 235.6 مليون دولار، تلتها أوكرانيا وبولندا ورومانيا، ما يعكس اتساع الطلب على الحمضيات التركية في الأسواق الخارجية، مع احتفاظ العراق بالصدارة.

وأكد نائب رئيس المجلس الوطني للحمضيات في تركيا، كمال كاتشماز، أن الحمضيات تُعد من أبرز المنتجات الزراعية المُصدّرة، مشيراً إلى أن تحسن جودة الإنتاج والتعبئة ساهم في تعزيز تنافسية الصادرات، ولا سيما في السوق العراقية التي واصلت استيراد الحصة الأكبر.

وأضاف كاتشماز أن التوقعات تشير إلى موسم إنتاج جيد مع بداية أيلول/ سبتمبر المقبل، ما لم تؤثر الظروف المناخية على المحاصيل.