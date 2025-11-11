العراق يتصدر مستوردي الحبوب والبقوليات التركية بقيمة 1.4 مليار دولار

شفق نيوز- أنقرة

تصدّر العراق قائمة الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات جمعية المصدّرين الأتراك (TİM).

وأشارت بيانات الجمعية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إلى أن صادرات هذا القطاع شهدت انخفاضاً بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ساهم ارتفاع أسعار وحدات التصدير بنسبة 10.2% في زيادة القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 4.3%.

وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى العراق 1.4 مليار دولار، ما وضع العراق في صدارة الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية التركية، تلاه الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 42.7% من إجمالي الصادرات، في حين وزعت باقي الصادرات على دول منها ليبيا والجزائر وألمانيا.

وأضافت الجمعية أن صادرات الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو جاءت في مقدمة صادرات القطاع بقيمة 1.1 مليار دولار، تلتها منتجات دوار الشمس التي شهدت زيادة قدرها 15.7% لتصل إلى 865.4 مليون دولار.